Москва, 27 апреля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы проводят эвакуацию Курского вокзала. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный террорист

Сообщается, что все пассажиры и работники Курского вокзала покинули здание и находятся на площади перед вокзалом. Причина эвакуация пока неизвестна.

Напомним, последний раз Курский вокзал эвакуировали 11 апреля. Тогда в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе на вокзале. Эта информация не подтвердилась.

В последние года в России наблюдается пик «телефонного терроризма». От этого явления особенно страдают Москва и Санкт-Петербург. Иногда, правоохранителям приходится эвакуировать и проверять по несколько вокзалов или крупных торговых центров в день.