Киев, 27 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Государство Украина выделило значительные средства для обеспечения национального войска необходимым вооружением и военной техникой. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 апреля, президент страны Петр Порошенко, передает корреспондентИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР Оружие

«Я отмечаю, чтобы эти средства были использованы с максимальной эффективностью. Сегодня отечественные разработчики-ученые и производители получают возможность продемонстрировать военным свои достижения. В свою очередь военные специалисты должны определиться с приоритетами в обеспечении войск необходимыми образцами вооружений», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина заканчивает разработку современных комплексов управления систем залпового огня. Порошенко напомнил, что в 2016 году предприятия украинского ВПК разработали первый украинский высокоточный снаряд «Ольха» к РСЗО «Смерч».

«Отечественным ВПК разработаны современные ПТРК, минометы разных калибров, высокоточный артиллерийский снаряд. На завершающей стадии разработки находятся современные комплексы управления систем залпового огня и другие проекты. Значительным достижением стало испытание в марте 2016 года первого отечественного высокоточного снаряда «Ольха». Это снаряд к системе залпового огня «Смерч», — добавил он.

Также глава украинского государства передал ВСУ новые образцы украинских минометов.

«Опыт боевых действий на востоке Украины показывает, что наши артиллеристы демонстрировали высокий профессионализм и подготовку, способность наших воинов к обучению. Высокая мотивация артиллеристов к освоению новых образцов вооружений, готовность украинского солдата и офицера к самосовершенствованию, я уверен, не вызывают сомнений и неоднократно были отмечены нашими иностранными партнерами. Мне почетно передать новую партию минометов, которые произведены государственным концерном «Укроборонпром». Это и есть наша борьба за Украину, наша борьба за честь, за волю, за народ. Уверен, что вооруженные современным вооружением и своим мастерством украинские воины обеспечат удержание указанных рубежей, а со временем с бойцами дипломатического фронта заставят «оккупантов» наконец-то убраться с нашей земли», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Порошенко заявил о том, что ВСУ испытывают острую нехватку в современных радиолокационных комплексах, приборах ночного видения, программном обеспечении для управления огнем, БПЛА, высокоточных боеприпасах.

«Крайне неудовлетворительным является уровень обеспечения войск современными радиолокационными комплексами и лазерными дальномерами, в том числе, приборами ночного видения с функциями дальномера… В-третьих, критическим является отсутствие в подразделениях разведки беспилотных комплексов разведки. И наконец, более чем очевидна необходимость оснащения артиллерийских подразделений современными, техническими средствами контрбатарейной борьбы дальнего действия, причем как отечественного производства, так и полученных в рамках международного сотрудничества. Требует решения вопрос поставки в ВСУ высокоточных боеприпасов», — сказал президент Украины.