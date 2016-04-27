Москва, 27 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных социальных гарантиях школьников внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Парламентарии предлагают ограничить стоимость отдельных товаров и услуг.

Огни университета. Юрий Пименов. 1963

В частности, в отношении учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания не допускается ежегодное увеличение отпускной цены при их реализации конечному потребителю более, чем на прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Не допускается ежегодное увеличение отпускной цены питания обучающихся более, чем на прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Аналогичным образом не допускается ежегодное увеличение стоимости транспортных перевозок для обучающихся.

Предполагается также, что школы, вузы, организации дополнительного образования не вправе увеличивать стоимость таких услуг более, чем на прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.