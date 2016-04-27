Красноярск, 27 апреля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Офис красноярской туристической фирмы затопил поток воды из квартиры мэра города. Прорыв водопровода произошел утром 25 апреля в квартире мэра Красноярска Эдхама Акбулатова. Затопление офиса турфирмы в результате прорыва трубопровода в квартире мэра происходит не в первый раз. За последние восемь лет это уже третий случай.

Полёт воров. Томас Бентон. 1938

Как рассказала ИА REGNUM директор фирмы Алена Чекоданова, впоследствии Акбулатов посетил офис и пообещал разобраться в ситуации. «Эдхам Шукриевич взял ситуацию под свой контроль, приходили представители управляющей компании «Жилфонд», посмотрели. Нам пообещали, что будут приняты меры, чтобы ничего подобного не повторилось», — сказала она.

По словам Чекодановой, причины прорыва трубы сейчас выясняются. «Ведется расследование. Большая вероятность, что тут виновата именно управляющая компания, но это еще, конечно, под вопросом», — заявила она. Директор «Меридиана» также отметила, что теперь помещению требуется ремонт. «Фактические последствия устранены, но тем не менее на стенах остались подтеки. В любом случае необходимо будет делать ремонт», — сообщила Чекоданова.

При этом она пояснила, что помещение офиса находится в аренде, и ремонт будет проводиться хозяином площади.

На своей странице в соцсети она написала: «Я искренне рада, что, несмотря на свою занятость, он нашел время и возможность лично разобраться в сложившейся ситуации и обещал взять на контроль данный инцидент. Я очень прошу журналистов не очернять репутацию нашего мэра, ситуация решена».