Берлин, 27 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Правительство Германии подтвердило информацию об отставке главы Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Герхарда Шиндлера, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Цитата из к/ф «Доктор Ноу». Реж. Теренс Янг. 1962. Великобритания Шпион

63-летний Шиндлер покинет свой пост 1 июля 2016 года. Его должность займёт нынешний глава одного из департаментов министерства финансов Германии Бруно Каль. 53-летний Каль пользуется репутацией доверенного лица главы германского Минфина Вольфганга Шойбле.

Накануне, 26 апреля в ряде немецких СМИ появилась информация, что Шиндлер уйдёт с поста главы БНД.