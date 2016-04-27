Москва, 27 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов заявил о необходимости расследования фактов пыток, применяемых на Украине к российским гражданам, передает 27 апреля НТВ.

Отпетый. Василий Перов. 1874

Долгов сообщил о том, что информация о ненадлежащем обращении с гражданами РФ имеется в распоряжении внешнеполитического ведомства.

«У нас есть свидетельства, во всяком случае, информация, что пытки, или пыточные методы, применяются к нашим гражданам в украинских тюрьмах. Все это заслуживает самого тщательного и серьезного расследования», — сказал он.

По словам Константина Долгова, зачастую украинская сторона не дает своевременные сведения о задержании граждан РФ, более того, есть случаи, когда прибывших по мирным поводам на Украину жителей России «обвиняют во всех смертных грехах».

Уполномоченный МИД РФ добавил, что в настоящее время в тюрьмах Украины находятся свыше 100 российских граждан, при этом они вынуждены сталкиваться с «абсолютно политизированными обвинениями».