Ярославль, 27 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Группа депутатов Переславль-Залесской городской думы Ярославской области планирует инициировать вопрос о возврате прямых выборов главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Сергей Хабибулин. Такая возможность появится после вступления в силу закона, принятого 27 апреля Ярославской областной думой.

Депутаты регионального заксобрания поддержали предложенные губернатором изменения в закон «О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», которые приводят данный законопроект в соответствие с решением Конституционного Суда. В частности, закон вводит критерии, по которым в тех или иных муниципальных образованиях вводится та или иная система выборов главы.

Согласно принятым поправкам, городской округ, который не является административным центром региона, может сам определить, каким способом будет избираться глава.

В Ярославской области два городских округа, на которых распространяется действие данных поправок — Рыбинск и Переславль-Залесский. В Рыбинске в декабре 2015 года, решением Ярославской областной думы были возвращены прямые выборы главы города, которые прошли 20 марта текущего года.

В Переславле-Залесском действует устав, согласно которому глава города будет избран из состава депутатов городской думы, а глава городской администрации — конкурсной комиссией, состоящей из городских депутатов и представителей Правительства Ярославской области. Срок полномочий действующего мэра Переславля Дениса Кошурникова истекает в июне текущего года.

«Мы вместе с руководителем фракции КПРФ Александром Дымой приняли решение, что внесем на рассмотрение городской думы поправки в устав, в которых предложим вернуть прямые выборы главы. Прямые выборы — это объективно самый открытый и честный способ выбора главы города. Власть себе должны выбирать переславцы, а не депутаты, которые представляют маленькие избирательные округа по две тысячи человек. К сожалению, у оппозиции нет большинства в городской думе, в связи с чем, фактически определение способа избрания главы города будет зависеть от решения фракции «Единая Россия», а если точнее, действующего мэра Дениса Кошурникова», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Сергей Хабибулин.

Действующий глава Переславля-Залесского Денис Кошурников был избран в июне 2012 года на прямых выборах.