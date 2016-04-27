МИД РФ: Нахождение ВС США в Сирии является нелегитимным
Москва, 27 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Размещение американских военных в Сирийской Арабской Республике является нелегитимным. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов.
Отвечая на вопрос журналистов, насколько законно размещение американских войск в Сирии, он заявил: «Нелегитимно, конечно. У них нет соответствующего разрешения сирийских властей».
Напомним, ранее президент США Барак Хусейн Обама заявил, что принял решение направить в Сирию дополнительно 250 американских. Обама подчеркнул, что эти военнослужащие не будут принимать непосредственного участия в военных действиях, а займутся подготовкой и поддержкой сформированных оппозицией группировок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон направил в Сирию 50 американских спецназовцев. США заявляют, что они не принимают участия в боевых действиях, а оказывают содействие местным повстанцам.
В отличие от США, Вооруженные силы Российской Федерации находятся в Сирии по официальном запросу властей этой страны.