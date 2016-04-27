Москва, 27 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Размещение американских военных в Сирийской Арабской Республике является нелегитимным. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов.

Maria L. Taylor Американские спецназовцы

Отвечая на вопрос журналистов, насколько законно размещение американских войск в Сирии, он заявил: «Нелегитимно, конечно. У них нет соответствующего разрешения сирийских властей».

Напомним, ранее президент США Барак Хусейн Обама заявил, что принял решение направить в Сирию дополнительно 250 американских. Обама подчеркнул, что эти военнослужащие не будут принимать непосредственного участия в военных действиях, а займутся подготовкой и поддержкой сформированных оппозицией группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон направил в Сирию 50 американских спецназовцев. США заявляют, что они не принимают участия в боевых действиях, а оказывают содействие местным повстанцам.

В отличие от США, Вооруженные силы Российской Федерации находятся в Сирии по официальном запросу властей этой страны.