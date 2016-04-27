Красноярск, 27 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем федерального гранта в размере 8,09 млн рублей. Средства предоставляются на реализацию масштабного проекта «Мы повернули истории бег», посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Левый марш. Александр Дейнека. 1941

Как сообщили ИА REGNUM в театре, проект рассчитан на два года и включает в себя два объемных блока: в первом — в октябре 2016 будет освещена поэзия и драматургия дореволюционного периода, во втором — в октябре 2017 года — поэзия и драматургия первых послереволюционных лет.

В частности, в программу проекта включены две премьеры: спектакли «Дни нашей жизни» по произведениям Леонида Андреева и «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

Проект, посвященный такой глобальной и противоречивой теме не обойдется без исторической составляющей: красноярцам и гостям города будет представлена выставка из фондов Краеведческого музея и Краевой научной библиотеки, лекция и круглый стол «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации», на котором скрестят шпаги представители различных точек зрения на это историческое событие.

Как рассказал ИА REGNUM главный режиссер театра Олег Рыбкин, он не планирует рисовать революцию ни красной, ни черной краской. «Октябрьска революция изменила культурный код нации, страны и, пожалуй, всего мира. Об этом и пойдет речь. Мы не оцениваем это событие ни с точки зрения «Окаянных дней» Бунина, ни с точки зрения фильма «Ленин в Октябре» Ромма. Мы хотим осмыслить противоречия той эпохи, учитывая, что мы не все понимаем до сих пор. Но мы не историки, и это не исторический фестиваль, хотя и включающий историческую составляющую», — подчеркнул он.

Получателями федеральных грантов в 2016 году стали девять государственных (муниципальных) учреждений, но к теме Октябрьской революции обратился только один — Красноярский драмтеатр им. А.С. Пушкина.

Напомним, что в 2017 году предстоит 100-летний юбилей Октябрьской революции, но ажиотаж вокруг этого события подогревается уже сейчас. Заявляются культурные проекты, ведется съемка фильмов, готовится издание книг, которые отразят сегодняшнее официальное отношение к революции и ее ключевым деятелям.