Астана, 27 апреля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Жителям поселка Суриковка в Кустанайской области, которые сильнее других пострадали от паводков, будет выделена материальная помощь из частного благотворительного фонда в размере 1 миллиона тенге (200 тыс. руб.). Кроме того, каждой пострадавшей семье выплатят социальную помощь из областного бюджета в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 63 тысячи 630 тенге (12 726 руб.). Об этом сообщил заместитель главы администрации Кустанайского района Кустанайской области Бауржан Копжасаров.

Потоп. Карло Сарачени. XVII век

Однако для того, чтобы получить деньги, людям необходимо сначала привести в порядок документы. По информации чиновника, у половины пострадавших имеются проблемы с подтверждением права на владение имуществом. Пока людям предлагается по желанию переселиться в другие близлежащие населенные пункты. Расходы по приобретению домов для переселенцев местные власти также готовы взять на себя.

Сообщается, что жителям села Донецкое Тайыншинского района Кустанайской области, также пострадавшим от наводнения, ущерб уже полностью возмещен. В частности, по данным чиновников, на скот и ремонт домов сельчане получили в общей сложности свыше 3 миллионов тенге (600 тыс. руб.).

Духовное управление мусульман Казахстана организовало в Астане акцию по сбору благотворительной помощи для жертв паводков. По словам заместителя Верховного муфтия Серикбая Ораза, сбор проходил в 8 мечетях столицы. За две недели удалось собрать свыше 10 тонн продуктов и 4 тонны предметов первой необходимости. Он также сообщил, что пострадавшим будут вручены 300 тысяч тенге (60 тыс. руб.) на неотложные нужды.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала паводкового периода в 7 регионах страны было откачано 1 396 001 кубометров талых вод. В Астане, в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях возведено 43 409 метров временных дамб. В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областях набрано и уложено 201 274 штуки мешкотары. В противопаводковых мероприятиях были задействованы 4907 человек, а также 1372 единицы техники, 306 водооткачивающих устройств и 53 плавательных средства.