Брянск, 27 апреля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Члены Брянского городского совета народных депутатов на заседании 27 апреля утвердили герб Брянска. Как сообщает портал «БрянскToday», новый герб представляет собой вариант, который существовал еще при Екатерине Второй. Из герба, который в последние годы реял над городом, убрали побеги молодых растений, которые на геральдическом языке означают брошенное на поле боя оружие.

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Теперь герб снова должен пройти проверку в Геральдическом совете при президенте РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа над новым вариантом герба началась в 2015 году. Символ, который использовался в последние годы, не был официально зарегистрирован из-за того, что на нем были обнаружены ошибки.

В итоге в октябре 2015 года была создана специальная комиссия, которая занималась разработкой герба. Было принято решение не придумывать новый символ, а вернуть тот, который был у города изначально.