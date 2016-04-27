Волгоград, 27 апреля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Волгограде строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года ведется с опережением графика как минимум на два месяца. В настоящее время на новом спортивном объекте началось строительство пятого этажа и монтаж основных металлоконструкций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генерального подрядчика строительства ОАО «Стройтрансгаз» 27 апреля, начать возводить последний этаж планировалось только в июне.

stroytransgaz.ru Строящийся к ЧМ-2018 стадион «Волгоград Арена»

На секторе В рабочие на текущей неделе приступили к монтажу несущих металлоконструкций — опорных колонн. Впоследствии на них будет смонтировано так называемое «компрессионное кольцо» — сложная металлическая конструкция, которая объединит собой по кругу несущие колонны на высоте 40 метров. На нее будет закреплена вантовая система кровли.

«Полностью колонны, конструкция фасада и основные элементы вантовой кровли будут готовы к концу этого года», — уточнили в пресс-службе компании.

Добавим, что пятиэтажной будет только трибуна А, а на остальных трибунах построят всего по 3 этажа.

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Как сообщало ИА REGNUM, строящаяся спортивная арена, способная принять 45 тыс. человек, должна быть сдана в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Стадион примет четыре матча группового турнира финальной части мундиаля. Они пройдут на «Волгоград Арене» 18 июня, 22, 25 и 28 июня.