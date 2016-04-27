Киев, 27 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Саммит «Украина-Европейский Союз», проведение которого ранее было запланировано на 19 мая в Брюсселе, перенесен на осень. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Встречи не будет

«По взаимной договоренности Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера принято взвешенное и прагматичное решение о переносе саммита «Украина — ЕС» с 19 мая на сентябрь», — сказал Елисеев.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, представитель администрации Порошенко уклончиво заявил, что «проведение саммита не является самоцелью».

«Такое решение — результат длительных консультаций относительно максимальной результативности саммита. Мы не хотели бы, чтобы саммит рассматривался как самоцель. Мы считаем, что саммит должен давать весомые результаты», — отметил Елисеев. «Убежден, что реформаторские усилия нового правительства Украины во главе с премьер-министром Гройсманом, при поддержке Украины и парламентской коалиции в первые сто дней деятельности значительно повысят результативность саммита для Украины, в частности, в виде пакетов финансовой помощи и подписания стратегически важных соглашений», — добавил также заместитель главы администрации Порошенко.

Вместе с тем, Елисеев заверил журналистов, что перенос никак не связан с вопросом предоставления безвизового режима Украине.

«Нет никакой привязки между датой проведения саммита и перспективами безвизового режима. Мяч сейчас на стороне Европарламента и Совета ЕС. Украина выполнила все возможные и невозможные требования, и теперь мы ждем, что Евросоюз ускорит свои процедуры. Политическое решение об отмене виз уже принято и мы не видим преград для быстрого прохождения процедур в Европарламенте», — резюмировал Елисеев.

Вместе с тем, украинские СМИ, ссылаясь на информацию источника в ЕС, отмечают, что перенос саммита вызван неопределенностью ситуации вокруг вступления в силу соглашения об ассоциации Украины и ЕС после провального референдума в Нидерландах и ожиданием результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС.