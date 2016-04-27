Саммит «Украина — ЕС» отложен на осень ради «весомых результатов»
Киев, 27 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Саммит «Украина-Европейский Союз», проведение которого ранее было запланировано на 19 мая в Брюсселе, перенесен на осень. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«По взаимной договоренности Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера принято взвешенное и прагматичное решение о переносе саммита «Украина — ЕС» с 19 мая на сентябрь», — сказал Елисеев.
Отвечая на вопрос о причинах такого решения, представитель администрации Порошенко уклончиво заявил, что «проведение саммита не является самоцелью».
«Такое решение — результат длительных консультаций относительно максимальной результативности саммита. Мы не хотели бы, чтобы саммит рассматривался как самоцель. Мы считаем, что саммит должен давать весомые результаты», — отметил Елисеев. «Убежден, что реформаторские усилия нового правительства Украины во главе с премьер-министром Гройсманом, при поддержке Украины и парламентской коалиции в первые сто дней деятельности значительно повысят результативность саммита для Украины, в частности, в виде пакетов финансовой помощи и подписания стратегически важных соглашений», — добавил также заместитель главы администрации Порошенко.
Вместе с тем, Елисеев заверил журналистов, что перенос никак не связан с вопросом предоставления безвизового режима Украине.
«Нет никакой привязки между датой проведения саммита и перспективами безвизового режима. Мяч сейчас на стороне Европарламента и Совета ЕС. Украина выполнила все возможные и невозможные требования, и теперь мы ждем, что Евросоюз ускорит свои процедуры. Политическое решение об отмене виз уже принято и мы не видим преград для быстрого прохождения процедур в Европарламенте», — резюмировал Елисеев.
Вместе с тем, украинские СМИ, ссылаясь на информацию источника в ЕС, отмечают, что перенос саммита вызван неопределенностью ситуации вокруг вступления в силу соглашения об ассоциации Украины и ЕС после провального референдума в Нидерландах и ожиданием результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС.