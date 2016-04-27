Тверь, 27 апреля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Прямые выборы мэра Твери, спустя семь лет, могут вернуть — такую возможность поддержали депутаты фракции «Единой России» в гордуме на своем заседании 26 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гордуме.

Областные выборы. Джордж Бингэм. 1852

Инициировал рассмотрение вопроса депутат Сергей Делаков. В ходе обсуждения инициатива нашла как сторонников, так и противников, но в итоге фракция постановила — вынести инициативу на рассмотрение постоянного комитета Тверской городской думы по местному самоуправлению и регламенту.

«О необходимости возвращения прямых выборов главы города в Твери говорят давно, этот вопрос неоднократно обсуждался на самых разных площадках. «Единая Россия» как партия власти, как партия ответственная, как партия реального дела, должна принимать решения, которые принесут безусловную пользу Твери. И мы считаем, что тверитяне способны избрать руководителя города, который будет грамотно, эффективно, бескорыстно управлять муниципалитетом. Нам предстоит довольно долгий путь. Нужно подготовить законодательную инициативу, направить её в Законодательное Собрание Тверской области, получить согласие региональных парламентариев, и при их положительном решении изменить Устав города, проведя общественные слушания и иные необходимые процедуры. Но я думаю, что мы взяли верное направление, у нас все получится, тем более, что в этом нам окажет поддержку абсолютное большинство горожан», — прокомментировал руководитель фракции, заместитель председателя Тверской городской думы Андрей Петров.

Прямая система выборов главы Твери фактически прекратила свое существование в 2009 году, когда городскую власть разделили между сити-менеджером, принимаемым на работу по конкурсу, и главой города, которого депутаты гордумы избирали из своего числа. Со стороны различных политических сил неоднократно предпринимались попытки вернуть прямые выборы, однако они блокировались на уровне гордумы.

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В Твери окончательно ликвидировали двуглавую систему управления городом

В августе 2015 года система управления городом вновь претерпела изменения: согласно принятым в Устав поправкам, руководить Тверью должен один человек — глава города. Он будет выбираться депутатами на конкурсной основе и возглавлять администрацию города, срок полномочий — пять лет.

Однако эти изменения в силу вступят только в 2017 году, после истечения полномочий действующего главы города Александра Корзина. Таким образом, не исключено, что нового мэра жители Твери смогут выбрать сами.