Москва, 27 апреля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Причиной отмены запуска «Союза» с космодрома «Восточный» стал сигнал системы автоматики из-за сбоя прибора в системе управления ракеты-носителя, сообщает 27 апреля Life.

mil.ru Ракета-носитель «Союз»

Прибор, ставший причиной отбоя, отвечал за работу двигателей, отделение ступеней и направление полета, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«По расшифровке телеметрии — автоматика перед стартом выявила сбой в одном из приборов системы управления, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней, направление полета», — сообщил он.

Напомним, первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодроме «Восточный» должен был произойти 27 апреля 2016 года в 5.01 по московскому времени, однако за 1,5 минуты до старта автоматика ракеты дала сигнал отбоя. Дата запуска предварительно перенесена на 28 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в руководстве Роскосмоса заявили, что причиной отмены запуска ракеты не является человеческий фактор, а подобные ситуации возможны, так как со стартового комплекса и космодрома в целом запуски ракет еще не осуществлялись.