Киев, 27 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Украинского телеведущего Савика Шустера и должностных лиц ООО «Савик Шустер Студия» обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении фигурантов будет проведена налоговая проверка, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГФСУ).

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Правонарушитель

«Следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в городе Киеве расследуется уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 и ч.3 ст.212 УК Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении гражданина Канады Савика Шустера и в отношении должностных лиц ООО «Савик Шустер Студия», — сообщили в пресс-службе.

По имеющимся у налоговой службы данным, Шустер не вернул в срок кредит в размере 1,34 млн евро, полученный в 2008 году. Также Шустер не сдал в налоговые органы декларацию о полученных доходах: тем самым телеведущий нарушил закон «О налоге с доходов физических лиц». Кроме того, он уклонился от уплаты налога в объёме более 2,1 млн. гривен.

Налоговая служба также установила нарушения налогового кодекса Украины сотрудниками ООО «Савик Шустер Студия». В 2012—2014 гг. они занизили налог на добавленную стоимость в объёме1,99 млн грн за счёт занижения стоимости телепрограмм «Шустер Live».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Шустер сообщил, что против него на Украине возбуждено уголовное дело: журналиста и бизнесмена обвинили в неуплате налогов. 26 апреля власти Украины аннулировали разрешение на работу журналисту Савику Шустер.

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Журналист обратился в министерство социальной политики Украины с просьбой отменить аннулирование его разрешения на работу в стране.