Ярославль, 27 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов ответил на критику уполномоченного по правам ребенка при Президенте Павла Астахова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Астахов обвинил губернатора в том, что тот уже год не может организовать работу регионального детского омбудсмена. Спустя несколько часов пресс-служба главы региона распространила заявление Сергея Ястребова по поводу ситуации, сложившейся вокруг этого поста.

Сергей Ястребов

«Конечно, региону нужен уполномоченный по правам ребенка. Поэтому в декабре по моей инициативе Ярославская областная Дума приняла закон о порядке его избрания. Была разработана процедура избрания детского омбудсмена — понятная и прозрачная, включающая всенародное обсуждение, представление кандидатами своих программ, и в конце концов выбор уполномоченного депутатами на конкурсной основе. Цель одна — чтобы права детей в области защищал достойный человек, известный своими добрыми делами. И такие кандидаты есть. К сожалению, пока Дума не может сделать выбор. Но надеюсь, что в ближайшее время решение будет принято» — сказал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.