Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, гандболистки «Ростов-Дона» принимают у себя дома соперниц из Волгограда. С «Динамо-Синара» дружина Яна Лесли встретится в рамках ответного полуфинального поединка и поборется за выход в финал чемпионата России. Несмотря на крупный выигрыш в первой игре, к предстоящей игре коллектив подходит достаточно серьезно. Об этом сообщила линейный «Ростов-Дона» Майя Петрова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

«Главное, самим сыграть в свою игру. А как будет действовать противник — это их дело. Волгоградки нацелены на атаку, многие игроки обладают хорошим броском и могут забить гол», — поделилась гандболистка.

По ее словам, команда постепенно забывает поражение от румынского «Бухареста» в Лиге чемпионов и приходит в себя.

Как отметила еще один игрок коллектива Анна Сень, все мысли команды только о победе. «Мы настроены только на победу и других вариантов нет. Мы должны и в следующем году играть в Лиге чемпионов, в этом году — выиграть чемпионат и Кубок России, о другом исходе сезона даже думать нельзя», — сказала спортсменка.

Читайте также: ГК «Ростов-Дон» без труда оказался в полуфинале чемпионата России