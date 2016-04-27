Москва, 27 апреля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Ввести углубленное изучение основ парламентаризма в школах предложил член высшего совета «Единой России» Юрий Шувалов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. «Понятно, что парламент необязательно любить, но его надо ценить как орган власти, обеспечивающий возможность влиять на решения, которые в конечном счете сказывают на жизни каждого человека, и знать, как он работает», — заявил Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он обратил внимание на большое количество всевозможных практик, которые можно разбирать на уроках — в ряде регионов апробирована система школьных и районных парламентов, ее нужно развивать. «Это позволит ребятам на собственном примере, в деле, понять, как функционирует законодательная ветвь власти. Воспитывать независимых будущих парламентариев необходимо со школьной скамьи», — считает Шувалов.

В России 27 апреля отмечается день парламентаризма. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи.