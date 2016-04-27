Москва, 27 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Результаты четырехдневной войны в Карабахе в очередной раз доказали невозможность военного решения карабахского конфликта, заявили на встрече в Москве министр обороны Армении Сейран Оганян и министр обороны и содействия вооруженным силам Ирана Хосейн Дехан.

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ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны Армении сообщили, что стороны выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил и придали важность необходимости ослабления напряженности и формирования атмосферы взаимного доверия.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены также нынешний уровень сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и перспективы его дальнейшего развития.

Министры обороны Армении и Ирана находятся в Москве для участия в ежегодном международном форуме по вопросам безопасности.