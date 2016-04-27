Чебоксары, 27 апреля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Нынешняя весна порадовала чувашских орнитологов залётом одной из самых редких для региона птиц. Орнитолог-любитель Валерия Никифорова запечатлела кудрявого пеликана, внесённого в Красную книгу России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В последний раз, со слов орнитологов, пеликана видели в Чувашии пару веков назад.

Залёт пеликана в Чувашию. Фото Валерии Никифоровой

Кудрявый пеликан был обнаружен сегодня, 27 апреля, в Ибресинском районе. «Сегодня я просто в шоке. Просто решила прогуляться по Хоме. Смотрю, сидит вдалеке что-то белое — ну, думаю, лебеди, там вчера парочка сидела. Потом смотрю в бинокль и понимаю — что-то не то. Прохожу еще метров 100 и понимаю, что ПЕЛИКАН. Я бегом к нему (примерно метров 800 ещё до него). Только дошла — он меня заметил и сразу взлетел. Так и не получилось снять сидящего. Но зато поснимала в полете», — делится эмоциями Валерия Никифорова.

Орнитологи отмечают, что залёт пеликана и то, что его удалось заснять на фотоаппарат, — большая удача. «Это ещё большая удача, чем нашумевшая история с розовым фламинго. Фламинго чаще отмечают и в соседних регионах, а вот пеликан намного реже залетает в наши края: в Чувашии последняя встреча с ним, судя по архивным записям, была пару веков назад. Это кочующая птица, во время миграций случаются такие залеты за пределы гнездового ареала. Ближайшее место гнездования пеликана — Нижняя Волга», — говорит орнитолог, автор фотогалереи «Птицы Чувашии» Александр Яковлев, отмечая, что всего в России два вида пеликанов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии насчитывается более 270 видов птиц, занесённых в Красную книгу. Орнитологи отмечают, что практически каждый год фиксируются в регионе интересные, а порой уникальные виды птиц. В 2015 году в Чувашии дважды за зиму залетали красноносые нырки — птица из семейства утиных. И за многие десятилетия впервые зарегистрирован факт прилета белой лазоревки (или князёк) — певчей птицы семейства синицевых. В Заволжье запечатлели бородатую неясыть (птица из отряда совообразных): птица занесена в Красную книгу Чувашии и за время изучения в республике было зарегистрировано не более 10 встреч, на гнездовании в регионе этот вид совы не отмечен.

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В 2014 году в Чувашии впервые с 1919 года загнездилась «краснокнижная» пара лебедей-кликунов (Cygnuscygnus). Пара лебедей с двумя птенцами, не поднявшимися на крыло, была замечена в августе на одном из водоемов, входящих в пределы особо охраняемой природной территории регионального значения.

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Резонансным стал прилёт в Чувашию в 2009 году двух фламинго. Через год — новый уникальный залёт: в республике были замечены белоговые сипы (падальщики), которые гнездятся в основном, на Кавказе, Алтае, юге Урала. В 2008 году в республику залетал красноносый нырок, которого ранее в Чувашии не находили (южный, степной вид). В том же году прилетал короткохвостый поморник — северная тундровая птица.