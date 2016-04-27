Калуга, 27 апреля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. «Калужане хотят проходить службу в войсках спецназначения, Преображенском полку, новообразованной Национальной гвардии. И это, несомненно, радует. Хочется пожелать им удачи!», — заявил городской голова Калуги Константин Горобцов, по итогам заседания призывной комиссии 26 апреля.

Фото Игоря Рулева, пресс-служба городской управы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, один из призывников, учащийся железнодорожного техникума Алексей Желеников, мечтает служить в роте Почетного Караула. Члены призывной комиссии в этом желании юношу активно поддержали.

«Я изучил информацию на сайте Преображенского полка, понял, что подхожу по всем критериям и решил попробовать, — объяснил свой выбор Алексей Желеников.

Градоначальник Константин Горобцов отметил, что, по мнению врачей, призывники последних лет значительно окрепли и у них действительно есть желание служить в Вооруженных силах.

Между тем, план на весенний призыв для Калуги составляет 236 человек, из которых 90 уже призвано, а 11 человек отправлено к месту службы. Отрадно, что калужане призывного возраста не отказываются от службы в армии. В этом можно было убедиться, наблюдая за тем, как молодые люди уверенно отвечают на вопросы членов городской призывной комиссии, о том, какой они видят для себя ратную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, указ президента России Владимира Путина о создании в России Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД от 5 апреля 2016 года стал одной из самых обсуждаемых тем не только в российской блогосфере, но и в иноязычной.

В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, спецотряды быстрого реагирования территориальных органов МВД (СОБР), мобильные отряды особого назначения территориальных органов МВД (ОМОН). Кроме того, в составе Нацгвардии — центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.