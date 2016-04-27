Вашингтон, 27 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. К 22 апреля запасы американской нефти, вопреки положительным прогнозам аналитиков, снизились более чем на миллион баррелей. Такие данные представил Американский институт нефти (API) вечером во вторник, 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

arka.am Нефть

Согласно оценкам института, за минувшую неделю, завершившуюся 22 апреля, нефтяные запасы США уменьшились на 1,1 млн баррелей, то есть сегодня составляют 538,4 млн баррелей. Запасы бензина в США снизились на 400 тыс. баррелей, а запасы дистилляторов на 1 млн. баррелей, говорится в сообщении Американского института нефти. Уменьшение запасов нефти США произошло, несмотря на то, что аналитики, наоборот, ожидали на минувшей неделе увеличения на 2,4 млн баррелей.

Общеамериканские запасы нефти снизились даже на фоне того, в Кушинге (штата Оклахома), где находится распределительный центр, запасы черного золота увеличились на 1,9 млн баррелей. Причем здесь, в Кушинге, неделей ранее наблюдалось уменьшение количества нефтяных запасов на 0,3 млн баррелей до 64,3 млн баррелей.

Напомним, что 19 апреля Американский институт нефти в период с 11 по 17 апреля сообщал, что запасы американского черного золота увеличились на 3,1 млн баррелей. В то время как Управление энергетической информации при министерстве энергетики США сообщило о росте запасов нефти на 6,634 млн баррелей, то есть до 536,531 млн. баррелей. С 4 по 10 апреля, по оценкам API, запасы выросли на 6,2 млн баррелей.

В понедельник, 25 апреля, The Wall Street Journal писало, что мировые цены на нефть начали падать из-за данных американской аналитической компании Genscape о недельных запасах нефти в стране. Тогда аналитик Price Futures Group Фил Флинн заявлял, что если на этой неделе тоже произойдет рост запасов американской нефти, то «это шок». Это, по словам Флинна, данные, которые потрясут весь рынок.

Однако увеличение количества запасов не произошло, и сегодня на мировом нефтяном рынке относительно цен мы наблюдаем обратную ситуацию. Сегодня, 27 апреля, во время торгов цены на черное золото продолжают расти. Так, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:26 (по московскому времени) увеличилась на $0,48 (1,1%) — до $46,22 за баррель. Цена на нефть марки WTI по состоянию на 7:47 (по московскому времени) возросла на $0,50 (1,1%), то есть до $44,54 за баррель.

К 12:42 (по московскому времени) баррель Brent торговался на уровне $46,38, став дороже на 1,38%. Июньские фьючерсы на нефть WTI в это же время выросли на 1,211% до $44,58 за баррель.