Калининград, 27 апреля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Центральный районный суд г. Калининграда оставил в силе итоги проверки регионального управления Минюста, признавшего Немецко-Русский дом иностранным агентом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, 24 апреля было рассмотрено исковое заявление ассоциации «Культурно-образовательный центр «Немецко-Русский дом» о признании незаконными выводов по результатам проверки, прошедшей летом 2015 года.

Андрей Выползов ИА REGNUM Немецкий дипломат Даниэль Лисснер солирует в Немецко-Русском доме

В Минюсте пришли к выводу, что ряд общественно-политических событий, прошедших на базе НРД, «могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма».

Речь идет, в частности, о выступлении атташе по культуре генконсульства Германии в Калининграде Даниэля Лисснера на «Вечере памяти и скорби российских немцев». Тогда дипломат сказал: «Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».

Также, по данным Минюста, «Общество помощи Восточной Пруссии» и президент НРД Виктор Гофман популяризировали творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии и подписала «Клятву верности» Гитлеру. В результате, в Калининграде были открыты две мемориальные доски в память о поэтессе, которые затем были демонтированы в рамках прокурорского реагирования с «указанием на недопустимость нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности».

Кроме того, в библиотеке НРД, где сотрудники Минюста обнаружили номер немецкого журнала на русском языке «Ost-west Panorama». В его статьях Россия подвергнута критике за присоединение Крыма и Севастополя.