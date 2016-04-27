Барнаул, 27 апреля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Уважаемый профессор, доктор медицинских наук со множеством регалий и доверенное лицо Президента РФ Яков Шойхет вновь единогласно избран президентом Медицинской палаты Алтайского края. Произошло это накануне, 26 апреля, на расширенном совещании палаты с участием представителей всех медицинских профессиональных сообществ, членов Общественного совета, созданного при Главном управлении по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

официальный сайт Алтайского края Президент Медицинской палаты Алтайского края, профессор Яков Шойхет

Работу в этой общественной организации Яков Шойхет считает очень важной, поскольку Медицинская палата — не профсоюз, а объединение высокопрофессиональных врачей. Под их руководством осуществляется регулирование в сфере образования, аттестации, сертификации медицинских работников. А экспертные комиссии палаты внедряют в работу институт наставничества. Также организация решает множество профессиональных вопросов, касающихся деятельности работников всей медицинской сферы.

Сегодня, 27 апреля, алтайская редакция ИА REGNUM попросила его прокомментировать последние данные демографической статистики, а также — заявление региональных чиновников о том, что в регионе достигнут максимальный уровень рождаемости за более чем 20-летний период.

Справка:

Яков Наумович, цифры — как известно, вещь упрямая, но когда речь идет о статистике, особенно в демографии, хотелось бы услышать экспертный комментарий. Действительно ли можно говорить об улучшении показателей рождаемости в регионе?

По ряду показателей, несомненно, наблюдается позитивная динамика. Общероссийской статистике можно верить. В первом квартале 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, у нас действительно на 4,1% возросло количество вторых родов. Еще больше — на 10,3% — увеличилось количество третьих и последующих родов. Доля вторых и последующих рождений составила 60,9% от общего числа детей, появившихся на свет.

Что, по Вашему мнению, повлияло на этот показатель?

Значительно увеличило рождаемость введение материнского капитала. Но давайте мыслить не статистикой, а простыми категориями человеческого бытия. Ведь когда даются конкретные деньги, матери проще определиться, на что она будет жить, если родится ребенок. Кризис — не кризис, но никакой катастрофы не произошло: есть чем питаться, во что одеваться, где работать. Ипотека заработала.

Да, всегда находятся недовольные: денег не хватает под турецким солнышком погреться. Недовольство это от сверхпотребления возникает. А стоит ли государству ориентироваться на это недовольство?

Для доступности выживания сейчас имеются все условия, поэтому показатели демографии обеспечивает рождаемость. А медицина в этом смысле только процентов на 15−20 помогает. Одной из самых больших проблем демографии считаю нерадивых родителей, для которых дети не являются смыслом жизни. К сожалению, и в Алтайском крае такие случаи есть. Особенно в сельской местности. У меня по линии фонда «Поддержим ребенка» случай был: в семье семеро детей, — один совсем не слышал. Но чтобы уговорить его маму поставить сыну слуховой аппарат — потребовалось 2 года. Знаете чем она аргументировала свой отказ? Тем, что в таком случае с больного ребенка инвалидность могут снять и ей не на что будет содержать семью.

В своем выступлении перед членами Медицинской палаты вы говорили вчера, что Вам было бы трудно представить состояние здравоохранения, если бы не большое внимание со стороны администрации Алтайского края и лично губернатора. Что Вы имели ввиду?

Прежде всего — комплексный план мероприятий по повышению рождаемости в Алтайском крае. Он включает мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий, работу по профилактике и снижению числа абортов, меры поддержки молодых и студенческих семей с детьми, поддержку семьи при рождении детей, содействие улучшению жилищных условий и многие другие вещи. Его последовательная реализация во многом помогла улучшить демографию.

Это отмечалось и на состоявшемся 20 апреля расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила Алтайский край одним из ведущих регионов профилактической работе с населением и санаторно-курортному лечению. Это можно расценивать как признание главой Минздрава реализуемых в регионе принципиальных стратегических подходов в сфере внедрения передовых методик лечения и оздоровления населения. Но проблем еще много. Это жизнь. Будем дальше работать.

Яков Наумович, долгих Вам лет! Поздравляем с избранием на пост президента Медицинской палаты Алтайского края. Такое многолетнее доверие коллег дорогого стоит.

Спасибо! Мне коллега — президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль — на днях письмо прислал. В нем очень тепло о нас отозвался: «Алтайский край далеко и близко! Это совсем не край земли, а Край, которым можно гордиться». Сильно сказал!