ЗакС Петербурга просит запретить «частникам» определять вменяемость в суде
Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Депутаты Петербурга предлагают запретить использовать в суде результаты психиатрической экспертизы, выполненной врачами частной практики. Соответствующую федеральную инициативу поддержали на пленарном заседании городского Законодательного собрания сегодня, 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, судебно-психиатрическая экспертиза должна будет проводиться исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, если федеральный парламент поддержит инициативу.
Авторы проекта полагают, что проведение экспертиз вне системы госучреждений на платной основе «неизбежно подразумевает зависимость экспертных выводов от заказчика, который оплатил экспертизу».
В итоге, вопрос о вменяемости и невменяемости обвиняемого в уголовном преступлении рискует стать почвой для злоупотребления и мошенничества.
В то же время проведение такой экспертизы в госучреждениях «строго регламентировано действующим законодательством», так что, уверены депутаты, следует внести необходимые изменения в законодательство, чтобы исключить экспертизу частными клиниками.
На данный момент суд может поручить экспертизу любому лицу, обладающему достаточными знаниями, независимо от места его работы.