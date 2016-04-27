Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Депутаты Петербурга предлагают запретить использовать в суде результаты психиатрической экспертизы, выполненной врачами частной практики. Соответствующую федеральную инициативу поддержали на пленарном заседании городского Законодательного собрания сегодня, 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Психиатрия

Согласно документу, судебно-психиатрическая экспертиза должна будет проводиться исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, если федеральный парламент поддержит инициативу.

Авторы проекта полагают, что проведение экспертиз вне системы госучреждений на платной основе «неизбежно подразумевает зависимость экспертных выводов от заказчика, который оплатил экспертизу».

В итоге, вопрос о вменяемости и невменяемости обвиняемого в уголовном преступлении рискует стать почвой для злоупотребления и мошенничества.

В то же время проведение такой экспертизы в госучреждениях «строго регламентировано действующим законодательством», так что, уверены депутаты, следует внести необходимые изменения в законодательство, чтобы исключить экспертизу частными клиниками.

На данный момент суд может поручить экспертизу любому лицу, обладающему достаточными знаниями, независимо от места его работы.