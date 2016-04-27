Москва, 27 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Работой президента России Владимира Путина удовлетворены 82% жителей России. Деятельностью премьер-министра Дмитрия Медведева довольны 54% опрошенных. Об этом свидетельствую данные, полученные в результате социологического опроса «Левада-Центра».

kremlin.ru Владимир Путин

Социологи 22−25 апреля провели исследование, опросив в 48 российских регионах 1600 человек. В исследовании участвовали граждане старше 18 лет из 137 населенных пунктов.

Согласно результатам опроса, деятельность Путина на посту президента одобряют 82% респондентов, а неудовлетворенны ею — 17%. Положительно оценили деятельность Медведева на посту главы правительства 54% граждан, отрицательно — 44%.

Респондентов также попросили ответить, а вопрос, одобряют ли они деятельность российского правительства. Положительно ответили 49%, отрицательно — 50%. Аналогичный вопрос в отношении Государственной думы дал следующие результаты: одобрили работу законодательного органа 41%, а отрицательно оценили — 57%. Работу губернатора в своей области положительно оценили 48% граждан, отрицательную оценку работе главе области дали 50%.

Участникам опроса было предложено назвать имена российских политиков и общественных деятелей, которые пользуются у них наибольшим доверием. Наибольшее доверие у граждан вызывает президент России: Путина упомянули 56%. Министр обороны России Сергей Шойгу оказался на втором месте — 26%. Третьим лицом, пользующимся доверием, стал глава МИД России Сергей Лавров: за него высказались 22%.

Медведева в этой связи упомянули 15%, главу ЛДПР Владимира Жириновского — 12%, главу КПРФ Геннадия Зюганова — 11%. Пять процентов опрошенных доверяют

лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. Патриарх Кирилл упоминался четырьмя процентами, глава администрации президента России Сергей Иванов и лидер Чечни Рамзан Кадыров — тремя процентами.

Стоит отметить, что работа Путина на посту президента положительно оценивалась гражданами России на том же уровне в 81% в феврале этого года.