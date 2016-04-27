Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Дело о передаче РПЦ здания ростовского театра кукол получило продолжение. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова вступилась за объект и обратилась в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство должно заняться проверкой законности передачи здания в собственность Ростовской-на-Дону епархии, пишет «Городской репортер».

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По словам детского омбудсмена, проверка будет проведена в связи с поступившим обращением от уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Ирина Черкасова не стала скрывать, что не поддерживает передачу здания театра РПЦ. «Данное помещение должно быть оставлено детям», — цитирует её слова издание.

Как и в деле о передаче в собственность Ростовской-на-Дону епархии Атаманского дворца в станице Старочеркасской, в епархии считают ситуацию искусственно нагнетённой и уверяют, что все правовые документы в порядке.

Напомним, что Ростовский театр кукол горожане и гости донской столицы просят оставить на прежнем месте — в переулке Университетском, 46. К этому зданию уже привыкло не одно поколение дончан. В Интернете была опубликована петиция в адрес патриарха Кирилла, которую подписали тысячи людей, но отклика главы РПЦ обращение так не нашло. До сих пор неравнодушные родители юных зрителей выходят на небольшие пикеты и собирают подписи в защиту существующего здания театра кукол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, куда переедет труппа кукольников вместе с реквизитами, пока неизвестно. Зато точно определена дата — до 30 октября 2019 года.

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