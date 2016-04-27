Ярославль, 27 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области отказало ребенку-инвалиду в специальной ортопедической обуви, которая давала ему возможность передвигаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорный орган с такой жалобой обратилась жительница Заволжского района Ярославля. Ее ребенок имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, страдает психическими отклонениями и рядом других заболеваний. С 2007 года ребенок ежегодно получал за счет средств федерального бюджета сложную ортопедическую обувь, к ношению которой привык с малолетства. Эта обувь компенсирует недостаточность стопы, позволяет ребенку свободно передвигаться. При ношении обычной обуви его походка нарушается, маленький инвалид сильно хромает и падает.

При этом в декабре 2015 года в рамках очередного освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы ортопедическая обувь была исключена из перечня технических средств индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего инвалида.

В действиях медицинских экспертов прокуратура усмотрела нарушение законодательства о социальном обеспечении и обратилась в суд с требование признать протоколы освидетельствования ребенка-инвалида недействительными. Также прокуратура настояла на том, чтобы ребенок и впредь обеспечивался специальной обувью. Кроме того, в иске надзорного органа содержалось и требование о компенсации морального вреда. Требования прокуратуры исполнены Бюро в добровольном порядке.