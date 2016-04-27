Калуга, 27 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. 50 тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA 211 сошел 27 апреля с конвейера завода компании «Volkswagen Group Rus» в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Volkswagen Group Rus

По данным, полученным на заводе, локально произведенный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 устанавливается уже на пять моделей концерна: на модели Volkswagen Polo и SKODA Rapid, сборка которых осуществляется на заводе в Калуге, и на модели Volkswagen Jetta, SKODA Octavia и SKODA Yeti, которые производятся в Нижнем Новгороде.

Новый двигатель, представленный в двух вариантах мощности (90 л.с. и 110 л.с.), является воплощением самых современных технологий концерна в области двигателестроения. Силовые агрегаты калужского производства соответствуют всем международным стандартам качества концерна Volkswagen AG — на предприятии осуществляется полный контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. Общий объем инвестиций концерна Volkswagen AG в оборудование по контролю качества продукции составил 8,6 млн. евро.

«Завод по производству двигателей Volkswagen Group Rus уже более полугода снабжает автомобильные предприятия компании в Калуге и Нижнем Новгороде силовыми агрегатами локального производства. 50 000 двигателей — первый производственный рекорд, свидетельствующий об успешном осуществлении долгосрочной стратегии компании на российском рынке», — заявил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск завода по производству двигателей состоялся 4 сентября 2015. Общая сумма инвестиций в строительство завода составила 250 млн. евро. Завод по производству двигателей площадью 32 000 кв.м. расположен в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного предприятия Volkswagen. Максимальная производственная мощность завода составляет 150 000 двигателей в год.