Чебоксары, 27 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-марте 2016 года родились 4049 человек, что на 8,8% (или на 32 человека) больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли за I квартал 4034 человека — снижение на 6,6% (или на 284 человека), сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Число родившихся превысило число умерших на 0,4% (в январе-марте 2015 года число умерших превысило число родившихся на 7,5%). Среди родившихся 1515 детей (37,4% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 1790 младенцев (44,2%) — вторыми, 570 детей (14,1%) — третьими, 173 ребёнка (4,3%) — четвертыми и более.

Естественный прирост населения произошёл в городах (+691 человек), в сельской местности зарегистрирована убыль (-676). Среди муниципальных образований естественный прирост отмечен только в Чебоксарах (+665 человек) и Новочебоксарске (+117), в остальных районах и городах зарегистрирована убыль населения, наибольший — в Алатырском (-66) и Ядринском (-68) районах.

Что касается смертности, то основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (40,7% всех умерших), внешние причины смерти (13,2%), новообразования (12,4%), болезни органов пищеварения (6,4%) и болезни органов дыхания (5,3%).

В январе-марте текущего года заключено 1193 брака (снижение на 178, или на 13%) и зарегистрировано 1012 разводов (снижение на 9, или на 0,9%).