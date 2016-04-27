Ярославль, 27 апреля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Вопрос об объединении сельских районов Ярославской области должен решаться на референдуме. Об этом заявил депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков.

Мышкин

«Я вчера был в Мышкине, и там все сейчас горячо обсуждают идею команды губернатора об объединении трех районов: Мышкинского, Брейтовского и Некоузского. До этого и в Брейтово люди поднимали эту тему в коллективах. У дорожников, в школах, в больнице — никто не согласен с этой идеей, все понимают, что за ней не стоит никакого здравого смысла или желания поднять экономику, создать новые рабочие места.

Есть одно желание — оптимизировать социальную сферу в этих трех нищих районах. Люди, мне как депутату говорили, что теперь им придется ездить за какой-то бумажкой в другой район, налоговые справки, счета всевозможные, жилищные, коммунальные и т.д. А если будет одна администрация в Некоузе, как хотят сделать, то всем туда придется ездить из Мышкина и Брейтово за справками. Уже прошли сокращения в правоохранительных органах, в том же Мышкине, результат — волна преступлений, много было жалоб на эту реформу.

Людей беспокоит, что будет не доступность власти, а ее отдаление. Областные власти, идеологи этой реформы, конечно, не будут людям говорить, что завтра предстоит сокращение больниц или домов культуры, говорят, наоборот все улучшим, но ясно, что при оптимизации будут искать, что можно подсократить. Но люди как слышат слово «оптимизация» сразу все понимают и не верят.

Как в Ярославле: зачем 3 спортивных школы или школы искусств, давайте в одну сольем. И в Мышкине, взяли, сократили роддом. Теперь возят в Углич, либо в Ярославль. В Некоузе сократили, все помнят, трагический случай был, пришлось в закрытом роддоме делать кесарево сечение. Зачем три дорожных участка? Понятно, что будет один и так далее. Из моего общения с жителями районов — никто не поддерживает эту идею. И решать этот вопрос депутатам люди доверять не хотят, понимают, что и здесь вопрос могут решить «через колено». Поэтому нужен только референдум», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков.

ИА REGNUM уже рассказывало о планах властей Ярославской области объединить три района. Директор департамента регионального развития Владимир Демьянов заявлял, что слияние районов возможно только с учетом мнения населения, однако в какой форме оно будет выясняться, неизвестно.