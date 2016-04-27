Волгоград, 27 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Волгограде у участников шествия «Бессмертный полк» появился свой гимн. Впервые горожане услышали исполнение песни с одноименным названием накануне в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея 27 апреля.

stalingrad-battle.ru Текст песни «Бессмертный полк»

Автор песни — волгоградская поэтесса Валентина Зеленская, написавшая слова и музыку, рассказала, что идея ее создания родилась на главной высоте России.

«Это было в прошлом году, на 9 мая, — вспоминает Валентина Стефановна. — Тогда на Мамаевом Кургане я в первый раз шла в «Бессмертном полку», держа в руках фотографию своего дедушки — Бориса Андреевича Зеленского. Мой дед воевал на Белорусском фронте и дошел до Праги, был удостоен правительственных наград. И тогда я подумала: «Хорошо бы в Волгограде была именно наша песня «Бессмертный полк».

По ее словам, эту идею ей удалось реализовать при поддержке неравнодушных людей.

«Станет ли моя песня гимном для «Бессмертного полка» всей России, я не знаю. Но мне вполне достаточно того, что она будет звучать в моем городе», — добавила поэтесса.

«Бессмертный полк» (Валентина Зеленская)

Давно закончилась война,

Когда сражались наши деды,

И снова празднует страна

Наш легендарный День Победы

Сегодня мы в одном строю

Шагаем с ними на параде,

Как-будто в праведном бою,

В непокорённом Сталинграде.

Пусть гром войны давно умолк,

Нам не забыть героев лица.

Бессмертный полк, Бессмертный полк, —

Живой истории страница.

Мела свинцовая пурга,

Гремели тысячи орудий,

И шли в атаку на врага,

В последний бой простые люди.

Плечом к плечу, в великий день

Мы пронесём портреты дедов,

Чтоб никогда не пала тень

На нашу светлую Победу!

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в акции «Бессмертный полк» в Волгограде приняли участие более 10 тыс. человек. Они собрались на Мамаевом кургане почтить память героев, кто отдал свои жизни ради свободы будущих поколений. Нескончаемым потоком волгоградцы поднимались к Залу воинской славы, неся на главную высоту России транспаранты с портретами и именами родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году колонна «Бессмертного полка» пройдет до Мамаева кургана от Дома Павлова. Подняться на главную высоту России с портретами дедов и прадедов в составе единого полка планируют около 16 тысяч жителей.