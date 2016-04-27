Степанакерт, 27 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В результате нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Карабаха Айк Минасян 1996 года рождения, сообщает пресс-служба министерства обороны Карабаха.

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«В ночь на 27 апреля противник по всему периметру линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана продолжил интенсивно обстреливать как позиции армянских военных, так и некоторые населенные пункты. Азербайджанская сторона, применяя минометы, гаубицы, установки «Град», выпустила более 550 снарядов. Наиболее напряженная ситуация вновь сложилась на северо-восточном отрезке линии соприкосновения. Среди обстрелянных населенных пунктов райцентр Мартакерт, село Неркин Оратах и другие», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что с целью нейтрализации действий противника передовые подразделения Армии обороны предприняли карательные действия, нанеся ему точечные удары. По данным министерства обороны Карабаха азербайджанская сторона понесла ощутимые потери в живой силе и технике.

В то же время министерство обороны Армении заявляет, что в ночь на 27 апреля на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы зарегистрировано 18 случаев нарушение перемирия.

«Противник применил стрелковое и снайперское вооружение различного калибра. Стрельба в основном носила беспорядочный характер. Передовые подразделения ВС Армении проявили сдержанность и к ответным действиям прибегли лишь в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении.

При этом военное ведомство Армении опубликовало радиоперехват телефонных разговоров жителей приграничных населенных пунктов Азербайджана.

В одном из разговоров, который состоялся ночью 26 апреля, один мужчина рассказывает, что армяне перешли в наступление в направлении Геренбоя и Агдама. Также в разговорах азербайджанцы постоянно упоминают о многочисленных жертвах среди азербайджанской армии. Так один из собеседников упоминает о 33 погибших, на что ему отвечают: «Яхтан говорит там 200 погибших».

Азербайджан пока никак не прокомментировал публикацию телефонных разговоров. В министерстве обороны Азербайджана лишь заявили, что армянская сторона ночью 27 апреля продолжала подвергать интенсивному артобстрелу как передовую линию, так и мирные населенные пункты в прифронтовой полосе. «С учетом оперативной обстановки Вооруженные силы Азербайджана наносят адекватные ответные удары по позициям противника», — отмечает военное ведомство Азербайджана.