Ярославль, 27 апреля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Процедура избрания уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области начнется сначала. Такое решение принято сегодня на заседании Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Лягушева

Думские фракции так и не смогли договориться о поддержке одной из кандидатур на должность регионального детского омбудсмена. Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению утром 27 апреля постановил рекомендовать думе начать процедуру сначала и не позднее 28 апреля разместить объявление о начале сбора предложений о кандидатуре уполномоченного по правам ребенка.

«Я консультировался со всеми руководителями фракций — у всех разные представления. Я не увидел возможности конструктивно рассмотреть этот вопрос и прийти к иному решению, нежели вчера. У нас несколько вариантов: или вернуться к голосованию, или объявить процедуру сбора кандидатур», — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Тем не менее, по предложению Сергея Балабаева депутаты проголосовали по вопросу возвращения к последнему этапу выбора детского омбудсмена, однако решение это не было принято: голоса разделились поровну: 13 — за, 13 — против и 13 — воздержались. Такой результат вызвал в зале заседания нервный смех.

В итоге было принято постановление о начале сбора предложений о кандидатурах уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 апреля в результате рейтингового голосования большинство голосов получили Светлана Лягушева и Станислав Сясин, но никто из них не смог набрать 25 голосов депутатов — половину от списочного состава Ярославской областной думы.