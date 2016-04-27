Ханой, 27 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам будут совместно осваивать новые месторождения природного газа как территории обоих государств, так и в третьих странах. Реализацию этих проектов обсуждали стороны во время рабочей встречи главы «Газпрома»Алексея Миллерас президентом Вьетнама Чан Дай Куанга в Ханое во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службы российской корпорации.

Dragfyre Штаб-квартира «Petrovietnam» в Ханое

Главной темой для дискуссии сторон стал вопрос российско-вьетнамского сотрудничества в энергетической сфере. В частности, речь шла о расширении взаимодействия нефтегазовых компаний в сфере освоения углеводородных ресурсов и во Вьетнаме, и в третьих странах.

Миллер и Куанга говорили о реализации совместного проекта в Социалистической Республики Вьетнам по применению природного газа в качестве моторного топлива. Известно, что в настоящее время основной задачей является «дорожная карта» проекта. В результате встречи стороны подчеркнули, что российско-вьетнамское партнерство надежное и высокопотенциальное.

Как отметили в пресс-службе российской монополии, на месторождениях «Мок Тинь» и «Хай Тхать» Россия и Вьетнам завершили строительство 12 эксплуатационных скважин, плавучего терминала для хранения газа, трех добывающих платформ, а также системы подводных трубопроводов. Такие данные были озвучены в ходе переговоров главы «Газпрома», представителя совета директоров Petrovietnam Нгуен Куок Кхани генерального директора компании Нгуен Ву Чыонг Шон. Как было заявлено, общее накопление добычи с двух вьетнамских месторождений с 2013 года — 4,5 млрд кубометров газа, 1,1 млн тонн газового конденсата.

Помимо этого, «Газпром» и Petrovietnam затронули вопрос реализации проекта совместного освоения двух месторождений на территории РФ. Речь идет о Нагумановском и Северо-Пуровском участках. Отметим, что разработки этих месторождений Россия и Вьетнам начали в 2015 году, когда заключили Соглашение участников об основных условиях реализации проектов. 51% на разработку принадлежит российской компании, остальные — вьетнамской.

Напомним, что российско-вьетнамское энергетическое сотрудничество берет начало в 2006 году, когда «Газпром» и Вьетнамская государственная корпорация нефти и газа (КНГ) PetroVietnam подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие компаний по множеству направлений, в частности в области разведки, разработки месторождений, строительству трубопроводных сетей.

Через два года стороны заключили Соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Так, «Газпром» и PetroVietnam создали Совместную операционную компанию «Вьетгазпром» на паритетных началах. Это совместное предприятие по соглашению может работать как на территории РФ и Вьетнама, так и на территории третьих стран. В настоящее время «Вьетгазпром» продолжает проведение геологоразведочных работ на континентальном шельфе Вьетнама. Еще через год партнеры подписали Соглашение о стратегическом партнерство.

Справка ИА REGNUM :

Среднегодовой темп роста реального ВВП Социалистической Республики Вьетнам в период с 2000 по 2014 год составил 7%, а торговый оборот за это же время увеличился с $30 млрд. до $298 млрд, что говорит о Вьетнаме как о быстро развивающийся стране АТР. По прогнозам специалистов, до 2029 года ВВП страны должно каждый год повышаться еще на 6%.

Нефтегазовая промышленность во Вьетнаме является одно из трех крупнейших отраслей экономики (текстильная промышленность и электрика). Экспортирует страна в основном товары из этих же трех отраслей в США, Южную Корею, Китай и Японию.