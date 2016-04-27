Калуга, 27 апреля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Свыше 100 игровых автоматов в рабочем состоянии, а также денежные средства добытые преступным путем в сумме более 100 тысяч рублей были обнаружены и изъяты правоохранительными органами в помещениях нелегальных игровых заведений, расположенных на улицах Московской, Телевизионной, Гурьянова Калуги.

kaluga24.tv Изъятое игровое оборудование направлено на экспертное исследование.

Как сообщил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Рустам Бажев, изъятое игровое оборудование направлено на экспертное исследование. В настоящее время незаконная деятельность игровых заведений пресечена.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления дополнительных обстоятельств совершённого преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 100 игровых терминалов, изъятых в ходе полицейских рейдов в Калуге и других населённых пунктах области, были пущены под гидравлический пресс на базе Вторчермета. Уничтожение игорного оборудования прошло согласно решению арбитражного суда. Пресс превратил груду игровых терминалов в аккуратные кубики металлолома.

Кстати, борьба с игорным бизнесом в регионе будет продолжаться и дальше. На складах ждут своей участи более трёх тысяч изъятых у предпринимателей нелегальных игровых аппаратов. Ежедневно их число пополняется во время рейдов, проводимых калужской полицией.