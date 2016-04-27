Москва, 27 апреля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не верит, что с уходом Башара Асада с поста президента Сирии кровопролитие прекратится.

Минобороны.рф Сергей Шойгу

«Часто приходится слышать от наших западных коллег: «Уйдет Башар Асад — и кровопролитие в Сирии прекратится!». А коалиция, возглавляемая США, тогда поддержит Россию. Однако в эти «благие намерения» верится с трудом», — заявил Шойгу в ходе V Московской конференции по международной безопасности.

«Возникает вопрос: а кто помешал восстановить мир и навести порядок в Ираке и Ливии после устранения Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи?» — задал он вопрос.