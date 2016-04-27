Вашингтон, 27 апреля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. США выпустили новое предупреждение своим гражданам относительно «надежных признаков» террористических угроз в туристических зонах Турции, сообщает Associated Press.

dengeamerika.com Турция. Террористический акт. 2015

На странице в сети Интернет посольства США в Турции указывается, что Вашингтон по-прежнему получает сведения о том, что террористические группировки «ищут возможности для совершения атак на популярных туристических направлениях по всей Турции».

С июля 2015 года в Турции произошло шесть крупных терактов, ответственность за которые брали на себя как курдские повстанцы, так и боевики террористической группировки «Исламское Государство».