Ярославль, 27 апреля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. «Единственный губернатор в РФ не способный более года организовать работу Президентского института — Уполномоченного по правам ребёнка», — так отозвался в своем твиттере 26 апреля 2016 года на ситуацию с избранием нового детского омбудсмена Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Павел Астахов.

«При чрезвычайно низком рейтинге, огромных проблемах, нерешенных вопросах более года в Ярославской области нет «Детского защитника». Единственный губернатор в РФ, не способный более года организовать работу президентского института — уполномоченного по правам ребёнка», — написал Павел Астахов в своем микроблоге. Голосование по кандидатурам на пост уполномоченного по защите прав ребенка состоялось в Ярославской областной думе 26 апреля 2016 года и закончилось ничем. Никто из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов.