Ярославль, 27 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Российский футбольный союз не дал согласия на перевод детской футбольной школы «Шинника» в муниципальную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Центра подготовки юных футболистов Алексей Карпов.

Предложение о переводе «Центра подготовки юных футболистов» в муниципальное ведение путем перехода тренеров и воспитанников в СДЮШОР-13 было направлено в РФС по инициативе мэрии Ярославля. Таким образом предполагалось решить проблемы финансирования деятельности футбольной школы. Однако РФС не дал на это разрешения и настаивает, что учредителем Центра должен являться именно футбольный клуб «Шинник», поскольку это обязательное условие для прохождения лицензирования.

«Мы получили официальный ответ РФС, где сказано: «Шинник» обязан сам содержать свою школу, поскольку иначе он не может получить лицензию. Другой формы нет. Поэтому никакой муниципальной школы тоже быть не может», — пояснил Алексей Карпов.

Между тем, по словам Карпова, ситуация с детским футбольным центром будет обсуждаться на совещании у полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Также руководители детских спортивных школ возлагают большие надежды на результаты работы комиссии Минспорта, которая проверит финансирование деятельности Центра и городских спортшкол.

«Я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам отстоять Центр. Работа продолжается, главное сейчас — найти финансирование. Область уже заложила нам средства на спортивные соревнования федерального значения. Город настаивает на тех 7−8 млн., которые уже выделены. Хотя все мероприятия, прописанные нами в смете, мы проводим именно для города и для ярославских детей», — отметил Алексей Карпов.

В мэрии Ярославля сообщили, что не отказались от своих планов в связи с письмом РФС.

«Ответ подписан рядовым сотрудником РФС, в то время как предварительные переговоры велись на более высоком уровне. Кроме того, ответ содержит выписку из регламента, ничего не говоря про конкретную ситуацию. Мы подготовили новое письмо, где просим разъяснить возможность придания муниципальной школе статуса регионального центра подготовки юных футболистов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов.