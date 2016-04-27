Новосибирск, 27 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. После продолжительной болезни в ночь на 27 апреля скончался директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило. Ранее сообщалось, что весной 2016 года он проходил долгое лечение в клинике в Израиле, у него диагностировали онкологическое заболевание.

Совет депутатов Новосибирска На 76-ом году жизни скончался директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило

Ростислав Шило, которому было 75 лет, являлся почетным жителем Новосибирска, депутатом горсовета, заслуженным работником культуры РФ. Многие запомнят его как бессменного директора одного из крупнейших зоопарков в России — 55 лет своей жизни он посвятил работе в новосибирском зоосаде. За эти годы он прошёл путь от ветфельдшера до директора.

Шило считается фактическим основателем нового Новосибирского зоопарка. Под его руководством зверинец из небольшого учреждения превратился в настоящий символ столицы Сибири и одно из современных чудес России. Он добился того, что зоопарк переехал с небольшой территории напротив Центрального рынка (ул. Гоголя, 15) в зеленую зону — на Ботанический жилмассив.

При Шило Новосибирский зоопарк вошёл в число ведущих научных учреждений этого профиля в мире, завоевал высочайший авторитет у профессионалов и любовь посетителей, которые приезжают со всех концов не только России, но и мира. В нем собрана уникальная коллекция животных — около 10 тысяч экземпляров 416 видов. Новосибирский зоопарк занимает третье место в Европе по индексу размножения диких животных в неволе.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что область понесла невосполнимую утрату. «Имя Ростислава Александровича Шило известно, пожалуй, каждому новосибирцу. Он являлся одним из самых известных и популярных новосибирских политиков, и общественных деятелей. Став депутатом Совета депутатов Новосибирска, он всегда отстаивал интересы обычного человека, всех жителей Новосибирска, активно участвовал в разработке социальных программ, направленных на поддержку населения, развития культурной и социальной инфраструктуры», — подчеркнул глава региона

«Ростислав Александрович всегда поражал коллег, друзей, единомышленников и оппонентов своей энергией, неравнодушием, любовью к людям, принципиальностью, честностью, ответственным подходом к делу. Он умел находить выход из сложнейших производственных ситуаций — наш зоопарк развивался всегда, даже в экономически непростые годы. На протяжении четырех созывов Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Шило избирался депутатом, и всегда оправдывал доверие жителей Заельцовского района: он умел сопереживать и отстаивать интересы своих избирателей, и с готовностью вникал в проблемы, помогал их решать, не считаясь с собственным временем и заботами. Для всего Новосибирска это огромная потеря», — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ростислав Шило родился 23 октября 1940 года в городе Имане, позже переименованным в Дальнереченск (Приморский край). В 1961 Шило пришел работать в Новосибирский зоопарк на должность ветеринарного фельдшера. Затем был призван в ряды армии. Демобилизовавшись, он вернулся в зоопарк и стал уже руководителем секции млекопитающих. В 1969 году Шило был назначен директором зоопарка.

Ростислав Шило был членом фракции «Единая Россия». С 2000 года он был депутатом горсовета Новосибирска — отвечал за 8-й округ, включающий часть Заельцовского района. Кроме того, он работал в двух комиссиях — по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и по бюджету и налоговой политике. Он же был инициатором реализуемого сейчас проекта зоопарка по строительству первого в Сибири дельфинария и вольера для пингвинов.

Ростислав Шило является обладателем орденов: «Знак Почёта», «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» IV степени и знака отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

На его счету, как ученого, — девять научных открытий, им издано 50 научных работ различной тематики по редким видам диких животных.

Редакция ИА REGNUM выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Ростислава Шило.