Скончался директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило
Новосибирск, 27 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. После продолжительной болезни в ночь на 27 апреля скончался директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило. Ранее сообщалось, что весной 2016 года он проходил долгое лечение в клинике в Израиле, у него диагностировали онкологическое заболевание.
Ростислав Шило, которому было 75 лет, являлся почетным жителем Новосибирска, депутатом горсовета, заслуженным работником культуры РФ. Многие запомнят его как бессменного директора одного из крупнейших зоопарков в России — 55 лет своей жизни он посвятил работе в новосибирском зоосаде. За эти годы он прошёл путь от ветфельдшера до директора.
Шило считается фактическим основателем нового Новосибирского зоопарка. Под его руководством зверинец из небольшого учреждения превратился в настоящий символ столицы Сибири и одно из современных чудес России. Он добился того, что зоопарк переехал с небольшой территории напротив Центрального рынка (ул. Гоголя, 15) в зеленую зону — на Ботанический жилмассив.
При Шило Новосибирский зоопарк вошёл в число ведущих научных учреждений этого профиля в мире, завоевал высочайший авторитет у профессионалов и любовь посетителей, которые приезжают со всех концов не только России, но и мира. В нем собрана уникальная коллекция животных — около 10 тысяч экземпляров 416 видов. Новосибирский зоопарк занимает третье место в Европе по индексу размножения диких животных в неволе.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что область понесла невосполнимую утрату. «Имя Ростислава Александровича Шило известно, пожалуй, каждому новосибирцу. Он являлся одним из самых известных и популярных новосибирских политиков, и общественных деятелей. Став депутатом Совета депутатов Новосибирска, он всегда отстаивал интересы обычного человека, всех жителей Новосибирска, активно участвовал в разработке социальных программ, направленных на поддержку населения, развития культурной и социальной инфраструктуры», — подчеркнул глава региона
«Ростислав Александрович всегда поражал коллег, друзей, единомышленников и оппонентов своей энергией, неравнодушием, любовью к людям, принципиальностью, честностью, ответственным подходом к делу. Он умел находить выход из сложнейших производственных ситуаций — наш зоопарк развивался всегда, даже в экономически непростые годы. На протяжении четырех созывов Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Шило избирался депутатом, и всегда оправдывал доверие жителей Заельцовского района: он умел сопереживать и отстаивать интересы своих избирателей, и с готовностью вникал в проблемы, помогал их решать, не считаясь с собственным временем и заботами. Для всего Новосибирска это огромная потеря», — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ростислав Шило родился 23 октября 1940 года в городе Имане, позже переименованным в Дальнереченск (Приморский край). В 1961 Шило пришел работать в Новосибирский зоопарк на должность ветеринарного фельдшера. Затем был призван в ряды армии. Демобилизовавшись, он вернулся в зоопарк и стал уже руководителем секции млекопитающих. В 1969 году Шило был назначен директором зоопарка.
Ростислав Шило был членом фракции «Единая Россия». С 2000 года он был депутатом горсовета Новосибирска — отвечал за 8-й округ, включающий часть Заельцовского района. Кроме того, он работал в двух комиссиях — по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и по бюджету и налоговой политике. Он же был инициатором реализуемого сейчас проекта зоопарка по строительству первого в Сибири дельфинария и вольера для пингвинов.
Ростислав Шило является обладателем орденов: «Знак Почёта», «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» IV степени и знака отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».
На его счету, как ученого, — девять научных открытий, им издано 50 научных работ различной тематики по редким видам диких животных.
Редакция ИА REGNUM выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Ростислава Шило.