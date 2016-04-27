Воронеж, 27 апреля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Футболист, экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков считает виновным в своем уходе из родной команды воронежского бизнесмена Михаила Сурина. Это следует из заявления Кержакова, озвученного его адвокатом в Ленинском суде Воронежа 26 апреля на процессе по делу о хищении у футболиста 305 млн рублей.

Степиньш Ольга Александр Кержаков

«Сурин очернял и втаптывал в грязь мой моральный облик в глазах населения всей страны, в связи с чем моя карьера шла по нисходящей», — цитирует ТАСС заявление футболиста. По мнению Кержакова, подсудимый во время предварительного следствия и процесса отрицал свою вину в хищении средств (которые, по заявлению спортсмена, являются всеми его накоплениями за 11 лет) и обвинял футболиста в мошенничестве. «В итоге я сейчас не в родной команде «Зенит». Из-за нервного напряжения не мог нормально играть, поэтому я потерял премиальные, я потерял предложения и контракты», — говорится в заявлении Кержакова.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Сурину наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, адвокат Кержакова просит назначить наказание в виде не менее восьми лет лишения свободы, защита Сурина просит признать его невиновным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушания по «делу Кержакова» начались в Воронеже в октябре 2015 года. Бизнесмен Михаил Сурин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, футболист отдал бизнесмену 21 млн рублей за долю в нефтеперерабатывающем заводе в Панинском районе Воронежской области. Кроме того, с февраля 2011 до октября 2012 года со счета Кержакова в «Газпромбанке» было списано еще более 280 млн рублей — без ведома футболиста. Около 240 млн рублей обвиняемый, по данным следствия, перевел на счета предприятия, получив долю в 85%. Но завод так и не был построен.

Сурин был задержан в апреле 2014 года, изначально он заявлял, что взял деньги в долг. По версии Сурина, в 2011 году Кержаков вложил деньги в проект нефтеперерабатывающего завода (его строительством занималась фирма под руководством Сурина) в Воронежской области, чтобы скрыть их от жены.

Добавим, что с 1 января 2016 года Александр Кержаков, на правах аренды, играет за швейцарский клуб «Цюрих».