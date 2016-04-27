Владивосток, 27 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Приморье депутаты краевого Законодательного собрания в первом чтении одобрили законопроект о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам старше 70 лет. Парламентарии предусмотрели частичную и полную компенсацию понесённых пенсионерами расходов. На исполнение нововведения из средств региональной казны потребуется 87,18 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Госдуме призвали ускорить принятие региональных законов, наделяющих льготами по оплате капитального ремонта граждан пожилого возраста. На тот момент соответствующее нововведение было запущено лишь в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе и на Камчатке. Поздней в Якутии и ЕАО заявили о подготовительных работах в рамках расширения льготной поддержки пенсионеров. Хабаровчане отреагировали на призыв в конце февраля.

Согласно последним данным, законодатели в первом чтении одобрили компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт в размере 50% для 70-летних приморцев, которые проживают одни, не работают. К этой же категории относятся пенсионеры, проживающие в семьях, состоящих из неработающих граждан пенсионного возраста.

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Для 80-летних безработных собственников и приморцев, проживающих в семьях, которые состоят из безработных пенсионеров, предусмотрена компенсация расходов по взносам на капремонт в размере 100%.

В случае если у пожилого человека есть несколько оснований на получение соответствующей компенсации, он сможет самостоятельно решить, каким из них воспользоваться.

Если одинокие неработающие 80-летние пенсионеры уже имеют право на получение компенсации в соответствии с федеральным и краевым законодательством, то размер компенсации будет рассчитываться следующим образом.

«Разница между размером компенсации на уплату взноса на капремонт, рассчитанного в соответствии с настоящим законопроектом, и размером компенсации, получаемой гражданами в соответствии с федеральным и краевым законодательством», — обозначили законодатели.

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Однако в случаях, когда размер компенсации, получаемой в соответствии и федеральным и краевым законодательством, больше размера компенсации, рассчитанной в соответствии с нововведением, компенсация предоставляться не будет.

Из бюджета Приморского края на реализацию законопроекта потребуется 87,18 млн рублей.