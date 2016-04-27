Москва, 27 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рубль продолжает колебаться вблизи нижней границы месячного диапазона 64,50 — 69,00, причем, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, потенциал роста российской валюты за последнее время снизился, так как нефть сорта Brent растет уже не так агрессивно, а экспортеры пережили очередной налоговый период.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Кроме того, последнее время в СМИ неоднократно появлялись комментарии на тему продолжительного периода санкций со стороны Запада, поэтому говорить о деэскалации конфликта преждевременно, а, значит, еще один фактор поддержки для рубля так и не появился на сцене», — сказала Афанасьева.

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«Сегодня, 27 апреля, пара USD/RUB может сделать попытку протестировать нижнюю границу диапазона на открытии, отыгрывая рост Brent во время американской сессии. Тем не менее, ближе ко второй половине дня не исключено возвращение в район 66,00 под влиянием отчета по коммерческим запасам и последующего заседания FOMC», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, рынок акций РФ и рубль в ближайшее время мало изменятся в отсутствие значимых сигналов. Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро на 27 апреля. Курс доллара США на 27 апреля составляет 66,46 руб — стоимость валюты снизилась на 17,36 коп. Курс евро снизился на 4,91 коп., достигнув значения в 74,90 руб.