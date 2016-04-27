Москва, 27 апреля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России выступила инициатором переговоров с Интерполом о возобновлении международного розыска лиц, являющихся фигурантами громких уголовных дел. В списке из 13 фамилий есть и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно осужденный в России по так называемому «делу Магнитского», соответствующий доклад сделал генпрокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации.

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Помимо Браудера, среди указанных лиц бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, фигуранты «дела ЮКОСа» и другие бизнесмены, покинувшие пределы России.

«По предложению Генеральной прокуратуры РФ МВД России инициировало проведение согласительных консультаций с генеральным секретариатом Интерпола о возобновлении международного розыска 13 лиц (Браудер У.Ф., Черкасов И.С., Горбачев А.Л., Бейпин Ю.А., Трушин М.А., Никитин Ю.В., Бородин А.Ф., Леонович А.Б., Карташов В.Н., Чернышева Н.В., Брудно М.Б., Темерко А.В., Ивлев П.П.), являющихся фигурантами уголовных дел особой важности и сведения о международном розыске которых были ранее заблокированы по рекомендации Комиссии по контролю за файлами Интерпола», — говорится в докладе генпрокурора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генеральной прокуратуре России заявляли о том, что Интерпол может вернуться к рассмотрению запроса об объявлении Михаила Ходорковского в международный розыск. Однако в пресс-службе Интерпола опровергли информацию о том, что генеральный секретарь международной полиции запрашивал у российских правоохранительных органов дополнительную информацию по делу бывшего главы ЮКОСа.