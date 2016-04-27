Вашингтон, 27 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Тед Круз, который проиграл на праймериз в пяти штатах своему конкуренту по партии — миллиардеру Дональду Трампу, раскритиковал Трампа и кандидата от демократов Хиллари Клинтон, сообщает издание Town Hall.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срок

Круз выступил в штате Индиана накануне, 26 апреля. Он заявил, что Клинтон, в случае своего избрания, возьмёт к себе в команду Трампа. «Хиллари Клинтон уже выбрала себе кандидата в вице-президенты. Хиллари выбрала Дональда Трампа», — сказал с иронией Круз. По его словам, оба кандидата, хотя и представляют разные партии, но имеют много общего: это «либералы, которые стремятся создать раздутое правительство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Трамп победил на праймериз в пяти американских штатах: Мэриленд, Пенсильвания, Делавэр, Коннектикут и Род-Айленд. Праймериз демократов завершился победой Клинтон в трёх штатах — Мэриленд, Делавэр и Пенсильвания. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набрал большинство голосов в Род-Айленде.

Сам Круз потерпел сокрушительное поражение и пытается храбриться. Его шансы быть выдвинутым единым кандидатом от Республиканцев практически отсутствуют. Даже несмотря на то, что он договорился с Джоном Кейсиком не мешать друг другу на оставшихся праймериз. Круз и Кейсик стараются урвать побольше голосов у Трампа, чтобы он не смог автоматически выдвинутся от Республиканцев, набрав подавляющее большинство голосов делегатов съезда партии.