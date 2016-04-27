Москва, 27 апреля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Писатель и главный редактор интернет-издания «Свободная пресса» Сергей Шаргунов уверен, что суть камнепада — осквернения, переноса и уничтожения памятников советским солдатам — заключается не просто в переписывании истории, это отказ от неё. Об этом он заявил в эфире передачи «Структура момента» на Первом канале 27 апреля.

atlasobscura.com Бронзовый солдат. Таллин

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Сергей Шаргунов вспомнил 2007 год, когда в Таллине при абсолютном протесте общества наглым образом был перенесён «Бронзовый солдат», который стоял над братским захоронением советских воинов.

«Есть святые вещи. Было много трагичного в истории XX века, но одновременно с этим была польская армия, которая вместе с советской освобождала Варшаву. Огромное количество поляков, которые сражались в рядах Красной армии, освобождали город Берлин — столицу гитлеровской Германии. И был Войцех Ярузельский, он пострадал в своё время и всю жизнь ходил в тёмных очках, но всю жизнь был благодарен Советскому государству, потому что без него не было бы этого стремительного освобождения Польши. В чём суть этого камнепада? Не просто переписать историю, а по сути — от истории отказаться. Это расписка в том, что мы вассалы, придите и повелевайте нами», — отметил российский писатель.

Отметим, что на минувшей неделе в Харькове неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям. На памятнике вандалы нарисовали символ немецких нацистов — свастику. При этом подобная акция стала далеко не первой.