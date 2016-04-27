Циолковский, Амурская область, 27 апреля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин остается на космодроме «Восточный» в Амурской области до тех пор, пока не проясняться перспективы запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

vostokdrom.ru Космодром Восточный. Вывоз РКН Союз-2.1а с КА Ломоносов, Аист-2Д

Глава кремлевской пресс-службы рассказал, что Путин сегодня утром прибыл в Благовещенск. Оттуда он направился на космодром «Восточный», чтобы наблюдать за первым пуском с нового космодрома.

Но ракета-носитель не стартовал, так как автоматика дала отказ. В «Роскосмосе» уточнили, что автоматика дала отбой всего за 1,5 минуты до старта. Теперь предстоит выяснить причины отказа автоматики. На это могут понадобиться сутки. Первый старт с «Восточного» перенесен на 28 апреля.

Песков отметил, что Путин принял решение остаться на космодроме и дождаться новой попытки пуска. За сутки глава государства проведет совещания по вопросам второй и третьей стадии развития космодрома, а также строительства города Циолковский.