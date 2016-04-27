Якутск, 27 апреля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Деньги, выделенные из бюджета Якутии на поддержку авиакомпании республики потрачены в никуда, и спасти её не помогут. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя увеличение уставного капитала авиакомпании, повлекшее за собой рост дефицита в бюджете республики.

yakutia.aero Boeing 737-800. Авиакомпания «Якутия»

Читайте также: Глава Якутии попросил Медведева финансово поддержать авиакомпанию региона

«Якутии «Якутию» не спасти, эти деньги уйдут опять как в прорву! Её может спасти только Россия или крупная авиакомпания!», — уверен эксперт. По его мнению, менеджмент авиакомпании показал свою несостоятельность. В качестве одной из действенных мер, которые бы помогли «Якутии» сохранить экономическую устойчивость, кандидат экономических наук назвал снижение зарплат руководству авиакомпании.

Депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров во время обсуждения в региональном парламенте оказания очередной финансовой поддержки «Якутии» на бюджетные средства предложил применить дисциплинарное взыскание в отношении её гендиректора. «Авиакомпания «Якутия» — это какой-то «чёрный ящик». Решение комитета предоставить отчет за 2013−2015 годы руководством авиакомпании игнорируется, поэтому предлагаю применить дисциплинарное взыскание генеральному директору авиакомпании», — цитирует депутата Aartyk.ru.

По словам парламентария, начиная с 2012 года по 2015 год авиакомпания под разными статьями из бюджета получила господдержку в размере более 10 млрд рублей.

Читайте также: Сенатор: Авиакомпания «Якутия» обанкротится без господдержки

Как сообщало ИА REGNUM, решение увеличить уставной капитал «Якутии» на 2,9 млрд рублей за счёт денег из бюджета республики было принято на заседании Госсовета региона 26 апреля. Такую поправку в бюджете на 2016 год депутатам предлагало принять министерство финансов, сообщив при этом, что на это повлечёт за собой увеличение дефицита бюджета, который в итоге составит 8,2 млрд рублей.

По словам министра финансов региона Валерия Жондорова, выделяемые «Якутии» деньги будут потрачены на погашение бюджетных кредитов авиакомпании, а также займов, привлечённых у акционерных обществ с долей участия государства более 50%. После получения средств из казны республики долговая нагрузка авиакомпании должна снизится с 9 до 6 млрд рублей.